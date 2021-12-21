Вашингтон, 22 декабря, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Пандемия COVID-19 усугубила и без того сдержанный рост населения в США, в результате чего показатель оказался рекордно низким в 2021 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бюро переписи населения США Vintage 2021 Population Estimates.

Russian.news.cn Граждане США на прогулке

В бюро отметили, что замедление показателя можно объяснить сокращением международной миграции, снижением рождаемости и увеличением смертности, частично вызванными пандемией COVID-19.

За 2020 год население США увеличилось на 392 665 человек, или на 0,1%. При этом впервые с 1937 года прирост составил менее миллиона человек.

Демографическая статистика в США ведётся с 1900 года, когда власти страны начали проводить ежегодную перепись населения.