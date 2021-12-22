Тбилиси, 22 декабря, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 декабря выразила обеспокоенность поляризацией и конфронтацией в грузинском обществе, сообщает president.gov.ge.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Сегодня общество устало от конфронтации и поляризации и желает выйти из тупиковой ситуации. Как президент страны, я готова начать процесс примирения, внести в него свой вклад и, насколько это в моих силах, довести его до того, что, по крайней мере, мы сможем поговорить друг с другом и далее договориться по ряду вопросов. У меня нет иллюзий, что это лёгкий процесс, что мы уже завтра добьёмся каких-то результатов, но если мы не начнём, то мы заведём страну в тупик», — заявила Зурабишвили.

Напомним, что в начале декабря Саломе Зурабишвили выступила с инициативой национального примирения и избавления от конфронтации в грузинском обществе.