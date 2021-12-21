Анкара, , 23:44 — REGNUM Вопросы двустороннего сотрудничества Турции и Венесуэлы обсудили 21 декабря по телефону президенты двух стран Реджеп Тайип Эрдоган и Николас Мадуро, сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что в ходе беседы лидеры обсуждали, какие шаги предпринять в рамках усиления сотрудничества Анкары и Каракаса. Кроме того, Эрдоган и Мадуро удилили внимание «региональным проблемам».

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