Анкара, 21 декабря, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Вопросы двустороннего сотрудничества Турции и Венесуэлы обсудили 21 декабря по телефону президенты двух стран Реджеп Тайип Эрдоган и Николас Мадуро, сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Уточняется, что в ходе беседы лидеры обсуждали, какие шаги предпринять в рамках усиления сотрудничества Анкары и Каракаса. Кроме того, Эрдоган и Мадуро удилили внимание «региональным проблемам».