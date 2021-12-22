Приштина, , 01:12 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 21 декабря в третий раз привился от коронавируса.

Альбин Курти Arianit

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Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. По словам политика, он прививается публично, чтобы призвать соотечественников последовать его примеру. Одновременно с бустерной дозой вакцины от коронавируса политик получил инъекцию вакцины от сезонного гриппа.

Напомним, в настоящее время в Косово пандемия коронавируса почти сошла на нет, тем временем на севере края ситуация гораздо тяжелее, чем в основной части. При этом отмечается рост случаев заражения гриппом.

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