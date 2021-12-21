Ижевск, , 23:39 — REGNUM Госсовет Удмуртии планирует выйти с законодательной инициативой в Госдуму РФ для внесения изменений в методы наполнения региональных бюджетов, сообщает пресс-служба парламента республики. Планируется изменить систему распределения налогов, чтобы больше оставалось региональным бюджетам.

Депутаты Госсовета Удмуртии Пресс-служба Государственного совета Удмуртии

«Если в 2016 году доля собранных налогов, которая оставалась на развитие Удмуртской Республики, составляла 34%, то сегодня, в 2021 году, она составляет 25%. По уровню бюджетной обеспеченности мы, как и в 2016 году, так и сейчас — вторые с конца. Этот показатель снизился ещё на 10%», — отметил на заседании Госсовета вице-спикер Владимир Паршин.

Он напомнил, что с подобными предложениями региональный парламент выходил на федеральный уровень и ранее.

По словам председателя Госсовета Владимира Невоструева, соответствующий проект закона, который в 2016 году одобрил Совет Федерации, парламентарии Удмуртии планируют доработать вместе с депутатами Госдумы, избранными от республики.

«У нас много планов, как развивать республику, в части и строительства, и дорог, и инфраструктуры. Есть много хороших перспективных проектов, и, думаю, что стимулирование регионального развития положительным образом скажется на развитии страны в целом», — уверен спикер парламента Удмуртии.

Предложение поддержал и глава республики Александр Бречалов. Он считает необходимым разработку комплексных мер, которые позволят увеличить объем средств, которые можно будет направить на развитие республики.

ИА REGNUM напоминает, на предыдущем заседании Госсовета Невоструев говорил о дисбалансе между объемом налогов, которые республика направляет в федеральный бюджет, и получаемой суммой субсидий. Он уточнял, что из 268 млрд рублей, полученных за 11 месяцев текущего года налогов, 200 млрд рублей направляется в федеральный бюджет.