Москва, 21 декабря, 2021, 23:39 — ИА Регнум. 21 декабря на официальном сайте московского «Спартака» объявили о трансфере 24-летний форварда бельгийского «Шарлеруа» и сборной Ямайки по футболу Шамара Амаро Николсона. Соглашение рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

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В первой половине сезона Николсон, выступая за «Шарлеруа», принял участие в семнадцати турах бельгийской Про-Лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Ямайский нападающий занимает шестое место в гонке бомбардиров.

Подписание Николсона стало для «красно-белых» первым после назначения итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера основной команды.