Чикаго, США, , 23:48 — REGNUM Бары, спортзалы и некоторые другие закрытые помещения в Чикаго с 3 января станут доступных только для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом объявил 21 декабря мэр города Лори Лайтфут, передаёт Reuters.

В кафе Цитата х/ф «Форма воды», реж. Гильермо дель Торо, США, 2017

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Сообщается, что другие штаты вводят похожие ограничения, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» и избежать новой волны заболеваемости во время новогодних праздников.

Напомним, ранее Белый дом предупредил о зимней вспышке COVID-19 по всей стране. В связи с этим администрация президента США Джо Байдена решила закупить 500 млн тестов на коронавирус для бесплатного распространения среди граждан.

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