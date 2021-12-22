Скопье, , 01:20 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 21 декабря встретился в Скопье со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Мустафа Шентоп Tbmm.gov.tr

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны заявили о намерении развивать сотрудничество в духе дружбы и традиционного партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

После встречи Пендаровски заявил, что обе страны входят в НАТО и разделяют одни и те же взгляды на вопросы мира и безопасности.

Ранее Шентоп был с высшими воинскими и государственными почестями встречен спикером парламента Северной Македонии Талятом Джафери и выступил перед депутатами македонского парламента.

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