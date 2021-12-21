Лос-Анджелес, США, 21 декабря, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Джеймс Ганн сообщил поклонникам о том, как будут выходить эпизоды сериала «Миротворец», главную роль в котором исполнит Джон Сина. Публикацию режиссёр разместил 21 декабря на своей twitter-странице.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Реж. Джеймс Ганн. 2021. США

Кинематографист написал в посте, что первые три серии «Миротворца» онлайн-кинотеатр HBO Max покажет 13 января 2022 года, новые эпизоды будут выходить раз в неделю. Позже Ганн добавил, что всего в рамках шоу будет выпущено восемь серий.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1473335583430758400

Напомним, сериал «Миротворец» будет представлять собой спин-офф кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет», премьера которого состоялась 5 августа 2021 года. В центре повествования находится персонаж комиксов издательства DC Кристофер Смит, который ради достижения мира готов идти на любые жертвы.