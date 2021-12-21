София, 21 декабря, 2021, 23:30 — ИА Регнум. В Болгарии с 2022 года вырастут тарифы крупнейших болгарских операторов мобильной связи, а также интернет-провайдеров. Об этом 21 декабря сообщило БТВ.

Мобильная связь

Согласно официальной информации, новая ценовая политика ряда соответствующих компаний связана с инфляционными тарифами в стране, а также с подорожанием энергоносителей.

Расценки на услуги оператора Telenor поднимутся в среднем на пять процентов, а счета, предоставляемые компанией А1 — на 5,5%. Представители других соответствующих структур пока воздерживаются от каких-либо прогнозов на эту тему.

Ранее правительство Болгарии объявило о намерении выделить из госбюджета дополнительные средства на поддержку компаний мобильной связи в стране. Когда указанная программа будет реализована, не сообщается.