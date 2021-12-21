Бухарест, 21 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. В Румынии окончательно вступило в силу решение Высшего кассационного суда (ВКС) Бухареста о реабилитации бывшего премьер-министра страны Адриана Нэстасе. Об этом 21 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Цитата из х/ф «Призрак свободы». Реж. Луис Бунюэль. 1974. Франция, Италия Оправданный

Согласно официальной информации, ни одна из действующих юридических структур Румынии не стала обжаловать постановление ВКС от 7 декабря нынешнего года, по которому экс-глава румынского правительства признается «полноправным гражданином» и получает возможность дальнейшего участия в политической и общественной жизни государства. В настоящее время от каких-либо комментариев относительно своей будущей деятельности Нэстасе отказывается.

Напомним, Нэстасе, занимавший пост премьер-министра Румынии с 2000 г. по 2004 г., был приговорен в 2012 г. к двухлетнему тюремному заключению по обвинению в коррупции.

Этот приговор он назвал «политически мотивированным» и попытался покончить жизнь самоубийством. В 2014 г. его приговорили к четырем годам тюрьмы за взяточничество и трем годам заключения по обвинению в шантаже, но через некоторое время освободили на условно-досрочных основаниях.