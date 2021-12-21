Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в тестовом режиме внедрит программу, обязывающую иммиграционных агентов носить нательные камеры, сообщает 21 декабря Reuters.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

Высокопоставленный чиновник ведомства заявил, что нательные камеры потенциально помогут в расследовании уголовных дел. С их помощью также предполагается усилить надзор за деятельностью агентов.

На первом этапе камеры будут использовать только специализированные группы, которые занимаются расследованиями в области национальной безопасности. Речь идёт о примерно 55 агентах в офисах в Нью-Йорке, Ньюарке, Нью-Джерси и Хьюстоне, штат Техас, сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2016 года десятки мигрантов заявили о физическом насилии со стороны агентов пограничной службы США (CBP).