Грозный, 21 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому Министерству иностранных дел с призывом отреагировать на действия турецких властей, присвоивших парку имя главаря чеченских сепаратистов и примыкавших к ним иностранных террористов Джохара Дудаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Об этом Кадыров сообщил 21 декабря в своем Telegram-канале.

«Ко мне обратились представители парламента Чеченской Республики, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России, а затем и вовсе обливающих грязью в интернете все руководство страны и республики. Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», — написал Кадыров.

Кроме того, Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, посоветовав ему определиться в отношениях с Российской Федерацией.

«Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: Определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной. А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия», — заявил Кадыров.

Напомним, в декабре 2021 года в турецком городе Корфез был открыт парк, названный именем Джохара Дудаева.

Кадыров пояснил, что в качестве ответа на такой шаг турецких властей логично было бы «увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем».