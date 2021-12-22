22 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 00:14 — REGNUM В Великобритании провели совещание по вопросам предотвращения дальнейшего распространения COVID-19, на котором ученые проконсультировали министров и предоставили для обсуждения новые варианты ограничений. Тем не менее после совещания премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что никаких новых ограничений в Англии вводиться не будет.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теневой министр здравоохранения Лейбористской партии Великобритании Уэс Стритинг прокомментировал «непринятие мер» в интервью BBC.

«Если есть план для Уэльса, почему тогда нет плана для Англии? Я прекрасно понимаю, что вы бросаете мне огромный вызов как представителю оппозиции в Вестминстере, но правда в том, что нас держат в неведении, как и остальную часть населения, о той информации, которой обладает правительство. Но я не понимаю, как кабинет министров на протяжении нескольких часов заседал сегодня днем и не пришел вообще ни к каким решениям. Мы знаем, что приближаются ограничения, так почему премьер-министру нам об этом прямо не сказать? А я вам скажу, почему. Потому что он боится своих заднескамеечников», — объяснил депутат.

Уэс Стритинг (сс) David Woolfall

Многие пользователи вспомнили недавний слив фотографии, на которой премьер-министр, его жена и еще 17 сотрудников якобы устроили рабочее совещание с вином и сыром в саду на Даунинг-стрит. Они предположили, что совещание по вопросам COVID-19 не стало исключением, и нетрезвыми министры ни к чему не смогли прийти.

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«Совещание кабинета министров было перенесено из-за напитков, сыра и печенек», — написал @Spetmologer.

«Эй, Уэс, они встретились на улице с канапе и коньяком, провели тайного Санту, а потом купили Лоре Кюнсберг открытку и Эндрю Марру подарочек, и так и не обсудили ковид», — предположил @leefarr.

«Совещание было 10 минут, а остальные час и 50 минут была вечеринка с вином и караоке», — прокомментировал @Andy23Fish.

«Они скорее всего опять вино достали. Очень тяжело принимать решения, когда ты немного напился», — объяснил @Michae1Evans.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все очень просто, Уэс. Они забыли штопор и у них ничего не получалось, пока они кого-то за ним не отправили», — предположил @BigT07752864.

Часть пользователей считает, что решение все же было принято, и оно заключается в том, чтобы оставить всё по-прежнему.

«Решение ничего не делать тоже решение», — прокомментировал @robslusar7.

«Они пришли к решению, они решили, что локдаун не нужен. По крайней мере не сейчас», — отметил @NickGrimshaw90.

«Да, разрешать людям ходить по магазинам и ресторанам, заниматься другими делами, общаться с семьей и ходить на работу, всё это, должно быть, плохая идея. Лучше всё закрыть, правда? Нам не нужен еще один локдаун», — считает @opaqueentity.

Ряд комментаторов согласился с тем, что решение не объявлять очередной рождественский локдаун — это правильный ход.

«Мне Борис не нравится, но я думаю, что сегодня он всё сделал правильно! Мы не можем уходить на локдаун каждый раз, когда появляется новый вариант! Более 50 процентов населения уже ревакцинировано. Давайте просто доверимся науке, вакцины работают», — написала @ann1p.

Вакцинация в Великобритании (сс) Victuallers

Некоторые пользователи предположили, что решение принято, но населению о нем не сообщили, потому что новые правила будут введены позже.

«Они скрывают его от нас, пока Рождество не закончится. Локдаун приближается!» — написал @Frank 147 501.

«Они приняли решение по всем вопросам. Нам говорят только о применении. Закупайтесь вином и сыром, пока скидки действуют», — посоветовал @RUsureIsaidthat.

Часть комментаторов считает, что принимать решение и не нужно, потому что на самом деле ситуация с распространением и последствиями ковида не такая страшная, какой правительство пытается ее выставить.

«Я не понимаю, почему они должны. Нам говорят страшные цифры, чтобы заставить нас паниковать. Уровень инфицированных постоянно растет. 1.2 миллиона звучит хуже, чем 2 процента. 33 процента госпитализированных звучит хуже, чем двое из 100 тысяч. Нас разыгрывают», — считает @Mc_Lote.

Палата реанимации для больных COVID-19 Minzdrav.gov.ru

«Я не защищаю правительство, но у нас ни малейших представлений о том, почему ничего не происходит. Возможно ничего не делать лучше, чем делать что-то. Возможно, доказательства свидетельствуют о том, что статус-кво — лучшая идея на данный момент. Давайте вспомним, что у ковида есть еще и политические, и экономические последствия», — напомнил @janus_bifrons.

Среди возможных причин непринятия решений было и наплевательское отношение правительства к британцам и Британии.

«И каким образом это кого-то еще удивляет? Это правительство не заботится вообще ни о чем. По крайней мере теперь они честны в этом», — прокомментировала @InkAmber1.