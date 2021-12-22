Белград, , 14:42 — REGNUM Парламент сербской столицы принял решение о том, чтобы одна из улиц в городском округе Раковица была названа в честь бывшего посла США в Сербии Джорджа Кенана. Об этом 21 декабря сообщили сербские СМИ.

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Заместитель мэра Белграда Горан Весич напомнил, что Кенан работал послом в Белграде с 1961 по 1963 год. В этот период был сделан важный прорыв в сербско-американских отношениях, добавил он.

Весич отметил, что заслуга Кенана то, что СФРЮ в 1950-е годы 20 века получила помощь от США, передает портал Beoinfo.

Заместитель посла США в Сербии Джон Гинкл поблагодарил граждан Белграда за то, что одна из улиц города будет названа в честь дипломата.

«В эпоху Джорджа Кенана культурные связи между США и Сербией углубились благодаря участию Югославии в программе Фулбрайта. Эта программа существует и сегодня», — сказал Гинкл.

Американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан (1904−2005) известен как «архитектор Холодной войны», идейный отец «политики сдерживания» и доктрины Трумэна. Автор трудов по истории взаимоотношений России и стран Запада.

В 1930-е и 1940-е годы Кеннан служил дипломатом в посольстве США в СССР. Доктрину «сдерживания России» Кеннан впервые изложил в так называемой «длинной телеграмме» из Москвы в адрес государственного секретаря США (февраль 1946 г.), в которой он призвал правительство Соединённых Штатов твёрдо выступить против советской экспансии в Восточной Европе.

В июне 1948 года Кеннан призвал Вашингтон поддержать Югославию во время советско-югославского конфликта.