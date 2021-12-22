22 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 07:29 — REGNUM Решение депутата Павла Крашенинникова («Единая Россия») внести в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за пытки, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Алессандро Маньяско. Допрос с пытками в тюрьме инквизиции. 1710

»Пытки — это ужасно! И подобное надо пресекать! Никто в России, особенно в наше время, не поддерживает подобную повестку. Только душевнобольные хотят мучить и истязать других людей. Нормальные люди, которые составляют подавляющее большинство российского народа, конечно же, не хотят, чтобы пытки существовали!» — пишет Кира К.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский гуманный народ в целом будет всегда выступать за самые суровые наказания для тех, кто позволил себе пытать живого человека.

«Инициатива, конечно, хорошая, но будет ли работать такой закон?» — задаётся вопросом Екатерина Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что порой надзирателям просто не остаётся иного выбора, как пытать тех заключённых, которые не соблюдают тюремные порядки.

«Пытки — это мучить кого-то, допытываться чего-то. Истязания на зоне, чаще всего, — это не пытки, а укрощение дерзких и строптивых. Теперь надзирателям будет тяжело усмирять зеков, те будут постоянно права качать и жаловаться. Работа в колониях просто станет невыносимой», — считает Виктор Ч.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Часть людей полагает, что за пытки теперь будут действительно ощутимое наказание, но не факт, что все преступники среди сотрудников тюрем сами окажутся за решёткой.

«Посмотрел нынешние сроки по 286 и 302 статьям — ужесточение нехилое. Можно сказать, на порядок. Только проблема в том, что дела против служителей закона редко доходят до приговора. Нужно делать так, чтобы судьи были действительно независимыми. Тогда даже нынешних сроков за подобные преступления будет достаточно», — поделился своим мнением Нурлан С.

Ряд пользователей указывает на то, что представители власти, раз уж они взяли на себя такую ответственность, должны нести самоё жёсткое наказание за проступки.

«Не согласен, наказание всё равно недостаточно жёсткое. Представитель власти, нарушивший закон, должен садиться на пожизненное с полной конфискацией имущества. А иначе никак. Многие идут на такую службу неспроста, а чтобы пользоваться своим положением, в том числе из-за садистских побуждений», — отмечает Андрей А.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные законопроекты доказывают, насколько Российская Федерация привержена принципам гуманизма, и насколько от прав человека, на самом деле, далеки такие страны, как Соединённые Штаты Америки.

«После истории с пытками в Абу-Грейб и Гуантанамо какие-нибудь подобные законопроекты были внесены конгрессменами США? Конечно, нет. Главное не забывать, что они главные по правам человека в мире, а Россия — это так, плетётся в хвосте мировых держав», — пишет Александр О.

Прибытие задержанных в тюрьму Гуантанамо. Январь 2002 год Shane T. McCoy, U.S. Navy

Напомним, 20 декабря депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») внёс в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за пытки. В нём предлагается принять более детальное и чёткое определение понятия «пытка», внести новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа, а также усиливается наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания.