Нью-Йорк, США, , 23:16 — REGNUM Netflix выложил в сеть первый трейлер романтической комедии The Royal Treatment, главные роли в которой исполнили Лора Марано и Мена Массуд. Ролик был опубликован 21 декабря на YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

Пульт Netflix Brian Cantoni

В качестве режиссёра проекта выступил Рик Джейкобсон. Сюжет картины расскажет о том, как девушка по имени Изабелла (Морано), управляющая собственным салоном красоты, получает уникальную возможность выступить в качестве стилиста на королевской свадьбе. В какой-то момент она понимает, что влюбляется в принца Томаса (Массуд), который собирается жениться не по любви.

Премьера картины состоится на сайте Netflix в январе 2021 года, пока потоковый сервис не назвал точную дату релиза. Рик Джейкобсон ранее участвовал в создании сериала «Спартак: Кровь и песок» и фильма «Стервозные штучки», Лору Марано зрители знают по сериалу «Остин и Элли», а Мену Массуда — по главной роли в фильме «Аладдин».

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