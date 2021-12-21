Болгарский министр обороны выступил против размещения сил НАТО в Болгарии
София, 21 декабря, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Размещение дополнительных подразделений НАТО на территории Болгарии на данном этапе не является оправданной необходимостью, поэтому рассмотрение соответствующего вопроса должно быть отложено на неопределенный срок. Об этом заявил министр обороны Болгарии Стефан Янев, передает болгарский портал OffNews.
По словам главы болгарского оборонного ведомства, в настоящее время любые дебаты по укреплению НАТО в Болгарии могут нанести существенный удар по стабильности в Балканском регионе в частности и Европе в целом.
Напомним, накануне, 20 декабря, генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в пользу усиления контингента альянса в Румынии и Болгарии. Ранее Румыния расквартировала на своей территории подразделения ВВС США.