София, 21 декабря, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Размещение дополнительных подразделений НАТО на территории Болгарии на данном этапе не является оправданной необходимостью, поэтому рассмотрение соответствующего вопроса должно быть отложено на неопределенный срок. Об этом заявил министр обороны Болгарии Стефан Янев, передает болгарский портал OffNews.

Борис Ефимов. НАТО. 1969

По словам главы болгарского оборонного ведомства, в настоящее время любые дебаты по укреплению НАТО в Болгарии могут нанести существенный удар по стабильности в Балканском регионе в частности и Европе в целом.

Янев «В этом смысле я не считаю, что есть обстоятельства, которые могут оправдать присутствие дополнительных натовских войск на нашей территории. Никакой реальной угрозы альянсу ближайшие соседи Болгарии не несут».

Напомним, накануне, 20 декабря, генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в пользу усиления контингента альянса в Румынии и Болгарии. Ранее Румыния расквартировала на своей территории подразделения ВВС США.