Генуя, Италия, 21 декабря, 2021, 23:11 — ИА Регнум. 21 декабря в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» примет «Аталанту». Матч 19-го тура итальянской Серии А 2021/22 начнется в 22:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Миранчук

Стартовые составы команд:

«Дженоа»: Сальваторе Сиригу, Маттиа Бани, Давиде Бираски, Хоан Васкес, Доменико Кришито, Милан Бадель, Андреа Камбьязо, Стефано Стураро, Маноло Портанова, Калеб Экубан, Маттиа Дестро.

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Руслан Малиновский, Ханс Хатебур, Давиде Дзаппакоста, Алексей Миранчук, Дуван Сапата.

26-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук в текущем сезоне сыграл в одиннадцати матчах за клуб из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 333 минуты.