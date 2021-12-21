Ижевск, , 23:08 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии на заседании 21 декабря внесли изменения в республиканский закон «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Заседание Госсовета Удмуртии Пресс-служба Государственного совета Удмуртии

Согласно изменениям, по партийным спискам в республиканском избирательном округе теперь будут избираться в Госсовет республики 20 депутатов, еще 40 парламентариев будут избраны по одномандатным округам.

Увеличение представительства депутатов по одномандатным избирательным округам повысит их персональную ответственность перед избирателями, даст возможность гражданам обеспечить своё представительство в Госсовете, основываясь на личностных качествах кандидата, его реальных делах, отметил вице-спикер парламента, глава постоянной комиссии по госстроительству, местному самоуправлению и общественной безопасности Александр Прозоров.

Также он добавил, что принятие закона повлечет за собой изменения границ избирательных округов.

Изменится и порядок формирования региональных групп республиканского списка кандидатов.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, то есть изменения будут применяться на выборах депутатов Госсовета Удмуртии седьмого созыва в 2022 году.

ИА REGNUM напоминает, на выборах депутатов Госсовета текущего созыва 30 депутатов избирались по партийным спискам и 30 — по одномандатным округам.