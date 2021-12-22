Будапешт, 22 декабря 2021, 01:09 — REGNUM Правительство Венгрии выступило против введения новых санкций против лидера боснийских сербов Милорада Додика, так как этот шаг мог бы дополнительно подорвать стабильность Западных Балкан. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 декабря, передает агентство Рейтер.
Новое правительство Германии 13 декабря призвало страны ЕС ввести санкции против Додика, который «намерен исключить Республику Сербскую из участия в вооруженных силах боснийского государства, правосудной и налоговой системе».
Напомним, что соответствующие решения об аннулировании согласия на создание единой армии БиГ ранее принял парламент Республики Сербской.