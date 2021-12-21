Будапешт, 22 декабря, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Правительство Венгрии выступило против введения новых санкций против лидера боснийских сербов Милорада Додика, так как этот шаг мог бы дополнительно подорвать стабильность Западных Балкан. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 21 декабря, передает агентство Рейтер.

Kremlin.ru Виктор Орбан

Новое правительство Германии 13 декабря призвало страны ЕС ввести санкции против Додика, который «намерен исключить Республику Сербскую из участия в вооруженных силах боснийского государства, правосудной и налоговой системе».

Напомним, что соответствующие решения об аннулировании согласия на создание единой армии БиГ ранее принял парламент Республики Сербской.