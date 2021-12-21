Вильярреаль, Испания, 21 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Сегодня, 21 декабря, «Вильярреал» в матче четвертого тура испанской Примеры 2021/22 разгромил «Алавес». Игра, проходившая в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» завершилась со счетом 5:2.

Aleksandr Osipov Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери

Забитыми мячами в составе «желтой субмарины» отметились Журар Морено (18' Даниэль Парехо, 88' Альфонсо Педраса), Булае Диа (27' Ману Тригерос, 76' Даниэль Парехо) и Ереми Пино (79' Булае Диа). Два гола гостей забили Пере Понс (44' Хоселу) и Хоселу (65').

Бригада арбитров: Валентин Пицарро | Хосе Гарридо | Иван Массо | Давид Лопес Хименес | Хавьер Эстрада.

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Эступиньян (Педраса, 73'), Парехо, Капу (Иборра, 89'), Тригерос (Морено, 72'), Морено, Диа (Гомес, 86'), Чуквуэзе (Пино, 72').

«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа (Родригес, 84'), Агиррегабирия, Лежен, Карбальо (Дуарте, 77'), Ндиайе, Пинья (Мойя, 77'), Понс (де ла Фуэнте, 84'), Силла (Мендес, 58'), Хоселу, Риоха.

«Вильярреал», одержав шестую победу в сезоне и набрав 25 очков, обошел «Эспаньол» и «Атлетик» и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Алавес» с пятнадцатью очками остался на восемнадцатом месте в зоне вылета.