Вашингтон, 21 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Комиссия признала готовым к запуску космический телескоп James Webb («Джеймс Уэбб»), сообщил 21 декабря журналистам представитель NASA Билл Нельсон.

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Орбитальный аппарат допущен к запуску, который назначен на 24 декабря.

«Мы готовы к запуску в пятницу, 24 декабря», — заявил Нельсон.

«Комиссия по готовности телескопа только что одобрила его», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, James Webb является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая должна заменить космический телескоп Hubble. После вывода на орбиту он станет крупнейшим в мире космическим телескопом.

По сравнению с телескопом Hubble, James Webb обладает гораздо большим охватом диапазона волн разной длины, а его светочувствительность выше почти в 100 раз.

Телескоп James Webb оснащён составным зеркалом диаметром 6,5 метра в диаметре, а также целым рядом спектрографов, коронаграфов и камер.

Запуск должен состояться с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе Ariane-5 европейской частной компании Arianespace.