Бухарест, , 23:04 — REGNUM Руководство профсоюзов сети крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии OMV Petrom объявило о проведении масштабной общенациональной акции протеста с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 21 декабря сообщил румынский телеканал Digi24.

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Региональные выступления пройдут в Бухаресте, Констанце, Питешти, Бузэу и других крупных городах страны. Как утверждают профсоюзные активисты, ранее совет директоров OMV Petrom предложил работникам предприятия заключить с концерном новый трудовой договор, предусматривающий сокращение льгот и социальных выплат.

«В условиях инфляции и резкого роста тарифов на услуги ЖКХ такой договор является издевательством над простыми тружениками», — говорится в заявлении трейд-юнионов.

Согласно официальной информации, забастовки и проводимые в их рамках манифестации будут осуществляться с соблюдением всех необходимых карантинных правил. Мероприятия согласованы с администрацией ряда регионов страны.

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