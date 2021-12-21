Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Фэнтези-сериал «Колесо времени» (The Wheel of Time) занял первое место в известном недельном чарте компании Nielsen. Об этом 21 декабря сообщает портал TVLine.

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Отметим, что ранее администрация онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video сообщила, что с момента премьеры суммарное время трансляции первых трёх эпизодов шоу составило 1,6 млрд минут. Таким образом, «Колесо времени» стал вторым по популярности сериалом платформы после «Охотников», премьера которых состоялась 21 февраля 2020 года.

Аналитики Nielsen отметили, что сериал, в отличие от других проектов, привлекает больше старшей аудитории: 65% зрителей «Колеса времени» — это люди в возрасте от 35 до 64 лет.

Напомним, премьера сериала «Колесо времени» состоялась на сайте Amazon Prime Video 19 ноября 2021 года. Шоу снято по мотивам одноимённого цикла романов писателя Роберта Джордана, выполненных в жанре эпического фэнтези.

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