Севилья, Испания, 21 декабря, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Сегодня, 21 декабря, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в матче четвертого тура испанской Примеры сезона 2021/22 сыграет с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

«Барселона»

Стартовые составы команд:

«Севилья»: Яссин Буну, Карим Рекик, Диего Карлос Сантос, Жюль Кунде, Фернандо, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Томас Делейни, Лукас Окампос, Алехандро Гомес, Рафаэль Мир.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Рональд Араухо, Хорди Альба, Эрик Гарсия, Серхио Бускетс, Гави, Френки де Йонг, Усман Дембеле, Ферран Ютлга, Абде Эззалзули.

На данный момент «Севилья» с одиннадцатью победами и 37-ю очками идет на второй позиции в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона», набрав 27 очков, расположилась шестью строчками ниже.