София, , 22:58 — REGNUM Болгарский Дядо Коледа (Дед Мороз) приступил к программе посещения отдаленных районов Болгарии в одном из специально оборудованных железнодорожных вагонов. Об этом 21 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Поезд Деда Мороза Https://www.rzd.ru/

Спонсорами путешествия новогоднего «дедушки» выступило государственное предприятие «Болгарские железные дороги» при поддержке Национальной ассоциации сирот Болгарии и ряда волонтерских движений.

21 декабря Дед Мороз выехал из города Плевен (север Болгарии) в населенный пункт Роман на запале страны. С собой сказочный персонаж взял несколько мешков подарков. Во время поездки Дядо Коледа раздал часть сладостей и новогодних игрушек пассажирам поезда.

Как утверждают организаторы акции, в течение ближайших нескольких дней «новогодний путешественник» посетит практически все области, где проведет встречи с воспитанниками детских домов и учениками местных школ. Программа поездки болгарского Деда Мороза рассчитана на 14 дней.

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