Милан, Италия, 21 декабря, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Руководители миланских футбольных клубов«Милан» и«Интер» выбрали проект нового общего стадиона, передают национальные СМИ во вторник, 21 декабря.

(сс) oscar federico bodini Стадион «Сан-Сиро»

Они остановились на проекте, известном под именем «Собор», который был разработан студией «Популус».

Авторы обещают выделить 40% территории вокруг стадиона под зеленые насаждения, 27% — под парковки, а также построить саму арену по последнему слову дизайна и техники.

Новый стадион появится практически на том же месте, где ныне расположена арена «Сан-Сиро».