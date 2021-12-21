Бухарест, 21 декабря, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В ходе сегодняшней массовой акции протеста у здания Дворца парламента в центре Бухареста получил повреждения автомобиль посольства США в Румынии. Об этом 21 декабря сообщил бухарестский информационный портал News.ro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитая машина

Как заявили журналистам в американской дипломатической структуре, транспортное средство подверглось нападению неизвестных лиц в правительственном квартале румынской столицы.

Сумма ущерба, нанесенного диппредставительству, не уточняется. Кроме того, неизвестно, будет ли посольство США предъявлять официальному Бухаресту в этой связи какие-либо претензии.

Ранее министр внутренних дел Румынии Лучиан Бодэ официально заявил, что во время выступлений в Бухаресте «ни одна из машин иностранных дипмиссий не пострадала».

Напомним, утром 21 декабря более 1,5 тыс. сторонников румынской радикальной партии «Альянс за союз румын» собрались у здания парламента в Бухаресте, чтобы выразить недовольство намерением парламентариев ужесточить карантинные правила в связи с COVID-19.