Ижевск, 21 декабря, 2021, 22:52 — ИА Регнум. ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» (входит в структуру Росавтодора) вновь объявило конкурс по выбору подрядчика капитального ремонта участка автомобильной дороги М-7 «Волга» в Удмуртии. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

U.S. Air Force Ремонт дороги

Согласно документам, работы будут проводиться на участке автодороги с 78 по 86 км на подъезде к городам Ижевск и Пермь. Основной задачей капитального ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автодороги. Будет создана четырехполосная дорога с расчетной скоростью движения 100 км/ч.

Работы будут выполняться в период с 2022 до конца 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1,017 млрд рублей, источник финансирования работ — федеральный бюджет.

Победивший в аукционе подрядчик должен привлечь к выполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30% от общей суммы контракта. При этом, если подрядчик сам состоит в Едином реестре малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, обязательство о привлечении субъектов МСП и НКО не применяется.

ИА REGNUM напоминает, конкурс по выбору подрядчика на капремонт автотрассы М-7 в Удмуртии уже объявлялся в августе текущего года. Однако в октябре он был отменен.