Казань, , 22:51 — REGNUM 20-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» и национальной сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия является главной трансферной целью лондонского «Вест Хэм Юнайтед». Об этом 21 декабря сообщило издание Football Insider.

Евсеев и Кварацхелия Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также сообщается, казанский клуб не намерен отпускать своего лидера дешевле, чем за 13 миллионов фунтов (15,2 миллиона евро). При этом портал transfermarkt оценивает Кварацхелию в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. Также футболист получил пять желтых карточек.