Казань, 21 декабря 2021, 22:51 — REGNUM 20-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» и национальной сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия является главной трансферной целью лондонского «Вест Хэм Юнайтед». Об этом 21 декабря сообщило издание Football Insider.
Также сообщается, казанский клуб не намерен отпускать своего лидера дешевле, чем за 13 миллионов фунтов (15,2 миллиона евро). При этом портал transfermarkt оценивает Кварацхелию в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. Также футболист получил пять желтых карточек.