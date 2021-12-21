Флоренция, Италия, 21 декабря, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Президента Италии Серджо Маттареллу встретили овацией в ходе его выступления на одном из мероприятий в театре Флоренции, передают местные СМИ во вторник, 21 декабря.

Presidencia de la República Mexicana Серджо Маттарелла

Звучали в том числе и крики «бис», которые, очевидно, были призывами к действующему главе государства пойти на второй срок, отмечают авторы.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Никто из ведущих политиков пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Чаще всего наблюдатели говорят о возможных кандидатурах Сильвио Берлускони и Марио Драги.