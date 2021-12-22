22 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили конфликт на частной парковке в Симферополе, в результате которого охранник не пропустил автомобиль скорой помощи на территорию.

Тимур Кондратьев, , 07:30 — REGNUM Случай в Симферополе, где охранник закрытой парковки не пропустил автомобиль скорой помощи, следовавший на вызов, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 21 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

"Что делает частная собственность с людьми. Из городского муравейника желают кладбищенского спокойствия. Ехали бы к бабке Агафье в леса за спокойствием», — советует Виктор Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что охранник был такой смелый и непоколебимый только лишь с работниками скорой помощи, если бы ему повстречались сотрудники правоохранительных органов, то его шлагбаум не стоял бы у них на пути.

Врач скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пожарных и полицию он бы тоже не пропустил? Они бы его тогда связали шлангом, надели наручники и передали этим людям в белых халатах!» — предполагает Виталий Ч.

«Кастрюлеголовый что ли охранник там был?» — задаётся вопросом Руслан Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что частные охранные организации слишком много себе позволяют, им, судя по всему, закон не писан и они не опасаются последствий за такие грубые действия в отношения работников медицинской сферы.

«Видимо, для того, чтобы решать, кому жить, а, кому нет, достаточно иметь лицензию на охранную деятельность. Надеюсь, ему дадут время обдумать своё поведение… за решёткой», — написал Илья М.

Часть людей полагает, что охранная организация, сотрудником которой является мужчина, не пропустивший скорую, должна понести материальное наказание за подобный подход к скорой.

«Компанию, в которой этот «человек» работает, следует оштрафовать минимум на миллион рублей и сразу всем всё станет понятно — кого можно не пускать, а кого нужно пропустить», — предлагает Алексей М.

Ряд пользователей указывает на то, что специальные службы должны иметь право идти даже на таран в том случае, если их задержка будет стоить чьей-либо жизни.

«Странно, что до сих пор ни скорой, ни пожарным не разрешено таранить то, что мешает им проехать к месту вызова. У них должно быть такое право», — считает Ирина К,

Отдельные комментаторы отмечают, что частные парковки должны уже наконец-таки исчезнуть из российских городов.

«С чего это вообще в российских городах до сих пор есть частные платные парковки? Парковка — это первоочерёдная вещь и она должна быть только бесплатной!» — указывает Олег Ф.

«Я думаю, надо платные парковки вовсе запретить. Кто вы такие, чтобы на землях общего пользования ставить шлагбаумы? Совсем обнаглели! Пора, на мой взгляд, менять все эти законы смутного времени ельцинской эпохи!» — пишет Коля Н.

Платным парковкам нет! Василий Иванов © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что различные шлагбаумы, охраны и бесконечные заборы крайне негативно влияют на восприятие жизни на территории российских городов.

«Да, я тоже часто сталкивалась с такими охранниками. Я бы вообще запретила шлагбаумы и заборчики между дворами заодно. Разделяют людей во всех смыслах», — поделилась своим мнением Ольга Г.

Напомним, 20 декабря социальные сети взорвались из-за случая в Симферополе, где охранник закрытой парковки не пропустил автомобиль скорой помощи, следовавший на вызов.