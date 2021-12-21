Москва, , 22:49 — REGNUM Дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ представил клип на песню «Новогодняя». Ролик доступен на YouTube-канале WOW TV с 21 декабря.

GAYAZOV$ BROTHER$ (Тимур и Ильяс Гаязовы) Скриншот с YouTube

В клипе исполнители «появляются в неожиданных образах в окружении ярких персонажей и устраивают новогодний переполох». За несколько часов видео посмотрело более 68 тыс. пользователей — ролик попал в русскоязычные тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что группа GAYAZOV$ BROTHER$ была создана в 2016 году двумя братьями Тимуром и Ильясом Гаязовыми. Коллектив подписан на лейбл Warner Music Russia.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустили совместный клип