Москва, 21 декабря, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Дуэт GAYAZOV$ BROTHER$ представил клип на песню «Новогодняя». Ролик доступен на YouTube-канале WOW TV с 21 декабря.

Скриншот с YouTube GAYAZOV$ BROTHER$ (Тимур и Ильяс Гаязовы)

В клипе исполнители «появляются в неожиданных образах в окружении ярких персонажей и устраивают новогодний переполох». За несколько часов видео посмотрело более 68 тыс. пользователей — ролик попал в русскоязычные тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что группа GAYAZOV$ BROTHER$ была создана в 2016 году двумя братьями Тимуром и Ильясом Гаязовыми. Коллектив подписан на лейбл Warner Music Russia.