Ватикан, , 22:45 — REGNUM В последние годы расходы правительств стран мира на образование сокращаются, а на военные нужды — растут, отметил в своем послании ко Всемирному дню мира папа римский Франциск, сообщают итальянские СМИ во вторник, 21 декабря.

Папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

На вооружение сейчас тратят больше, чем на финальном этапе «холодной войны», и конца этому пока не видно, подчеркнул папа.

Необходимо пересмотреть приоритеты, инвестиции в образование помогают людям стать более свободными и более ответственными, без этих качеств защищать мир не получится, добавил Франциск.