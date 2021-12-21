Ватикан, 21 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. В последние годы расходы правительств стран мира на образование сокращаются, а на военные нужды — растут, отметил в своем послании ко Всемирному дню мира папа римский Франциск, сообщают итальянские СМИ во вторник, 21 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

На вооружение сейчас тратят больше, чем на финальном этапе «холодной войны», и конца этому пока не видно, подчеркнул папа.

Необходимо пересмотреть приоритеты, инвестиции в образование помогают людям стать более свободными и более ответственными, без этих качеств защищать мир не получится, добавил Франциск.