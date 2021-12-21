Белград, 22 декабря, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Социалистическая партия Сербии выдвинет того же кандидата на президентских выборах весной 2022 года, что и Сербская прогрессивная партия Александра Вучича. Об этом заявил председатель Социалистической партии Сербии, спикер парламента Ивица Дачич 21 декабря.

Archive.government.ru Ивица Дачич

«Если бы я баллотировался на президентских выборах, мы бы этим лишь внесли бы раздор среди избирателей. Это могло бы поспособствовать только дестабилизации, поэтому эта кандидатура не нужна», — заявил Дачич в эфире TV Prva.

При этом он отметил, что на парламентских и муниципальных выборах списки социалистов и прогрессистов могут возглавить разные люди.

Политик добавил, что Социалистическая партия Сербии продолжит сотрудничество с Сербской прогрессивной партией и после выборов. «В политике нет любви, играет роль только то, насколько вы кому-то нужны, а вы нужны, если вы сильны», — рассказал Дачич.

Напомним, что Социалистическая партия Сербии является коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича.