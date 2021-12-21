Токио, , 22:45 — REGNUM Анимационная студия Mappa выложила в сеть первый трейлер аниме-сериала Hell's Paradise: Jigokuraku на основе одноимённой манги Юдзи Каку. Об этом 21 декабря сообщает портал Comicbook.

Аниме косплей Дарья Драй © ИА REGNUM

Компания также опубликовала новый концепт-арт аниме-шоу, название которого можно перевести как «Адский рай». Сюжет рассказывает о том, как сильнейшего нинздя по имени Габимару, собиравшегося покинуть свою деревню, захватывает в плен девушка-боец. Она предлагает ему сделку: Габимару будет жить, но взамен он должен добыть в неких райских землях эликсир бессмертия.

https://twitter.com/animetv_jp/status/1472387893545033728

Для справки: Юдзи Каку начал публиковать мангу Hell's Paradise: Jigokuraku в онлайн-журнале Shonen Jump Plus в январе 2018 года. Поклонники аниме знают студию Mappa по сериалу «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen), а также аниме-шоу «Человек-бензопила» (Chainsaw Man), премьера которого состоится в 2022 году.

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