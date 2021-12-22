Тирана, 22 декабря 2021, 01:10 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 21 декабря заявил на пресс-конференции в Тиране, что инициатива Open Balkan позволит Албании, Северной Македонии и Сербии не быть заложниками провалов интеграционной политики Евросоюза.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, под провалами Заев подразумевал неудачные попытки заставить Болгарию снять вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.
По словам политика, европеизация и усвоение европейских ценностей на Балканах должны начаться уже сейчас. Напомним, 21 декабря в Тиране прошел саммит Open Balkan, в котором приняли участие лидеры Албании, Северной Македонии и Сербии.
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