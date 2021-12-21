Тирана, 22 декабря, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 21 декабря заявил на пресс-конференции в Тиране, что инициатива Open Balkan позволит Албании, Северной Македонии и Сербии не быть заложниками провалов интеграционной политики Евросоюза.

(сс) Влада на Република Северна Македонија Зоран Заев выступает на саммите НАТО

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, под провалами Заев подразумевал неудачные попытки заставить Болгарию снять вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

По словам политика, европеизация и усвоение европейских ценностей на Балканах должны начаться уже сейчас. Напомним, 21 декабря в Тиране прошел саммит Open Balkan, в котором приняли участие лидеры Албании, Северной Македонии и Сербии.