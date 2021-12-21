Женева, Швейцария, , 22:40 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать для стран Европы и их систем здравоохранения «очередным штормом», заявил 21 декабря директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Билл Гейтс и глава ВОЗ Тедрос Гибресиус на ежегодной конференции Rotary International. Фото со страницы главы ВОЗ в Facebook

По его словам, «Омикрон» уже выявлен в 38 из 53 стран региона.

«Мы можем видеть приближение очередного шторма… В течение нескольких недель «Омикрон» станет доминировать во многих странах Европы, подтолкнув перегруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти», — сказал Клюге.

При этом он заявил о доминировании нового штамма в Британии, Португалии и Дании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бухаресте полиция пресекла попытку захвата административных зданий