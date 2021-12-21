Рим, , 22:40 — REGNUM В настоящее время 10 тысяч школьных классов в Италии находятся на карантине и занимаются дистанционно из-за вспышек коронавируса, сообщили во вторник, 21 декабря, в национальной ассоциации директоров школ.

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Это составляет около 2,5% от общего количества классов. Ситуация значительно лучше, чем в этот же период 2020 года, однако очевидно, что она ухудшается, отметил руководитель ассоциации Антонелло Джанелли.

По данным на 21 декабря, в Италии умерли 135 931 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 153 (днем ранее — на 137). Это самый высокий показатель за последние полгода. Число подтвержденных носителей выросло на 30 798 (днем ранее — на 16 213), что является самым высоким показателем более чем за год. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 436 143 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 384 144 человека (на 14 441 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 46,11 миллиона человек (более 76,5% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).