Москва, , 22:39 — REGNUM Исполнители Сергей Лазарев и Влад Топалов представили клип на песню «Новый Год». Ролик доступен на YouTube-канале Лазарева с 21 декабря.

Влад Топалов и Сергей Лазарев Скриншот с YouTube

В клипе герои Топалова и Лазарева ругаются из-за девушки. За несколько часов видео посмотрели более 122 тыс. человек, благодаря чему оно попало в русскоязычные тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что трек «Новый год» вышел ещё 17 декабря 2021 года. Эта песня стала первой совместной работой Топалова и Лазарева за последние 15 лет.

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