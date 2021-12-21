Удине, Италия, , 22:35 — REGNUM Руководство итальянской футбольной Серии А не стало менять программу очередного тура чемпионата, в связи с чем игрокам «Удинезе» и судьям матча с «Салернитаной» пришлось провести 45 минут на поле, передают местные СМИ во вторник, 21 декабря.

Футбольный мяч

По истечении установленного регламентом времени судьи зафиксировали отсутствие одной из команд на поле и приняли решение о завершении «матча». «Удинезе» одержал техническую победу со счетом 3:0.

При этом об отсутствии «Салернитаны» было известно заранее — команда не смогла прибыть на матч из-за вспышки коронавируса среди игроков.