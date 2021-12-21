Таганрог, Ростовская область, , 22:32 — REGNUM На горящем в Ростовской области складе хранилась пластиковая тара. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 декабря.

Пожар ГУ МЧС по Республике Крым

«По уточненной информации, складские помещения не с покрышками, а с пластиковой тарой», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что огнеборцам удалось локализовать крупный пожар, который вспыхнул на складе в Таганроге. Пламя распространилось на площади 2500 кв. метров. На месте работает лаборатория по выявлению вредных веществ в воздухе.

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