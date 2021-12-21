Лос-Анджелес, США, , 22:29 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures Entertainment назвала дату релиза фильма «Охотники за привидениями: Наследники» в онлайн-кинотеатрах, а также на дисках DVD и Blu-ray. Об этом 21 декабря сообщает портал Comicbook.

Спецмашина из фильма «Охотники за привидениями: Наследники» Скриншот с YouTube

Диски с картиной появятся в магазинах США 1 февраля 2022 года. Издание предположило, что HD-версию ленты «Охотники за привидениями: Наследники», онлайн-кинотеатры начнут показывать уже в середине января 2022-го.

Напомним, в России фильм вышел в прокат 2 декабря 2021 года, в США — 27 ноября 2021-го. По состоянию на сегодня, фильм собрал в домашнем прокате $117,3 млн, сумма общемировых сборов составила $173,7 млн.

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