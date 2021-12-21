В Калмыкии скончался ещё один пациент с COVID-19
Элиста, 21 декабря, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 21 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM)
Коронавирус
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Всего в Калмыкии зарегистрировано 719 случаев смерти, причиной которых стали осложнения, вызванные коронавирусом.
ИА REGNUM сообщало, что четвёртая волна коронавируса практически обошла стороной Калмыкию. Однако в преддверии новогодних праздников в республике решено ввести дополнительные ковид-ограничения.